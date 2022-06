Bambina rischia di annegare in piscina, paura nel cassinate. Trasferita a Roma in eliambulanza

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio in una nota piscina del cassinate. Una bambina di 3 anni, per cause che in questi minuti sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cassino è scivolata in acqua e ha rischiato l'annegamento. Subito sono stati allertati I soccorsi e la bambina e i sanitari del 118 del Santa Scolastica di Cassino hanno allertato l'eliambulanza che è atterrata nei pressi della Casilina Sud, vicino la chiesa di Cervaro. La piccola è stata trasferita al Bambino Gesù per tutti gli accertamenti del caso