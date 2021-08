Bambina di 11 mesi muore soffocata mentre mangia lo yogurt sotto gli occhi della mamma

Tragedia a Cusano Milanino, alle porte di Milano, dove una bambina di 11 mesi è morta soffocata mentre stava mangiando dello yogurt. Il dramma è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 21 agosto, mentre la piccola di origini egiziane era in casa con la mamma in un appartamento di via Sormani della cittadina del Milanese.

Arresto cardiocircolatorio

La piccola è morta per un arresto cardiocircolatorio: dopo aver deglutito dello yogurt non è più riuscita a respirare ed è diventata cianotica sotto gli occhi della mamma. La donna ha chiesto aiuto alla vicina di casa che ha subito allertato i soccorsi.

L'elisoccorso ha portato la bambina in ospedale a Bergamo, dove però la piccola è arrivata morta.