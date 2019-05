Abusi su bimba di dieci anni, arrestato il domestico cingalese

Martedì 7 Maggio 2019, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 15:10

Avrebbe abusato ripetutamente di una bimba di dieci anni. Con questa gravissima contestazione la Polizia ha arrestato un 54enne cingalese, accusato di violenza sessuale. Contro di lui la denuncia della mamma della vittima, per la quale l'uomo da anni lavorava come domestico. Approfittando della fiducia conquistata lavorando per la famiglia, lo straniero avrebbe sfruttato i momenti in cui restava solo con la piccola e ne avrebbe abusato, allungando le mani sulla bambina.L'indagine è scattata nelle scorse settimane dopo che la mamma aveva raccolto le confidenze della piccina che aveva anche cominciato a soffrire di disturbi del comportamento, manifestando un particolare nervosismo. Dalla denuncia della donna sono partiti i controlli che hanno consentito di riscontrare le gravissime accuse per l'uomo che è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.