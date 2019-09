Arriva la sentenza del tribunale di Arezzo al processo sul filone per truffa nell'ambito del crac di: nove assolti e quattro condannati a 10 mesi. Il dispositivo è stato letto dal giudice Angela Avila e riguarda tutti i 13 imputati del processo. Tra gli assolti cinque dipendenti della banca e quattro dirigenti imputati, 'perché il fatto non sussiste' o 'per non aver commesso il fatto'. I quattro condannati sono anche loro dipendenti di Etruria.