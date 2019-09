Venezia, all'asta on line le barche sequestrate ai pescatori di frodo: si parte da 50 euro

Occasioni on line da non perdere. Ma questa volta gli oggetti da accaparrarsi in tutta fretta, battendo la concorrenza sul tempo, sono niente di meno che vere e proprie barche. Venezia ha infatti deciso di mettere all'asta on line trenta natanti (cofano, open, patanella e altro) confiscati definitivamente per violazioni alle norme in materia di pesca. In pratica, appartenevano a pescatori di frodo sorpresi a pescare vongole in zone proibite o a rubarle in zone date in concessione per la venericoltura.

Qualcuno potrebbe portarsi a casa la barchetta dei propri sogni a prezzi stracciati, si parte da una base d'asta di 50 euro, unica condizione è farci poi qualche lavoretto per rimetterle in sesto e magari acquistare un motore dato quelli già montati non è detto che siano ancora funzionanti.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 20:04

