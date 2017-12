Bari, agguato in strada: morta una donna, ferito un 20enne

Sabato 30 Dicembre 2017, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 84 anni è stata uccisa e un giovane di 20 è rimasto ferito con colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone non ancora identificate in circostanze ancora da chiarire in strada, a Porta Robustina, all'ingresso del centro storico, a Bitonto (Bari), in Puglia.Sulla dinamica della sparatoria, che potrebbe essere stato uno scontro tra clan rivali, sono in corso le indagini della Squadra Mobile della Questura del capoluogo pugliese. La donna, uccisa, secondo quanto emerso, è stata usata come scudo dal pregiudicato per difendersi dai colpi. Almeno dieci i colpi sparati, uno dei quali ha colpito la donna che si trovava a passare in quel posto nel momento sbagliato. Non si sa se i colpi siano stati sparati con una pistola o con una mitraglietta.L'anziana è rimasta ferita ma è poi morta in ambulanza poco prima dell'arrivo nell'ospedale San Paolo di Bari. Un altro proiettile ha colpito il giovane al torace. Il ferito è stato soccorso da personale del 118 e trasportato al policlinico di Bari.L'uomo ferito ha precedenti penali per vari reati, tra cui lo spaccio di droga.