Berlusconi, su Mediaset il messaggio dei 5 figli: «Dolcissimo papà, grazie della vita. Vivrai sempre dentro noi». I dipendenti: «Ricordava il nome di tutti»

«Tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi», il saluto affettuoso è apparso al Biscone. Ieri si è morto all'età di 86 anni il papà della tv commerciale, il papà di Mediaset e soprattutto il papà di Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Due matrimoni, con Carla Dall'Oglio e Veronica Lario, cinque figli e 16 nipoti. Berlusconi ha creato una grande famiglia allargata.

Marta Fascina, il dolore per la morte di Berlusconi: ​«Mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita»

Berlusconi morto, il commovente messaggio dei figli

E sono proprio i 5 figli a mandare un messaggio commovente al leader di Forza Italia sulle reti di Mediaset.

«Dolcissimo papà – scrivono Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi – grazie per la vita, grazie per l’amore.

Berlusconi, l'arrivo all'alba di Zangrillo, la telefonata, la corsa dei figli. Poi l'evento acuto (e improvviso)

Il ricordo dei dipendenti

Negli studi televisivi di Cologno Monzese negli ultimi anni Silvio Berlusconi non lo si vedeva spesso e a ricordarlo sono soprattutto i dipendenti che avevano cominciato a lavare con lui oltre 30 anni fa. «Non dimenticava i nomi di nessuno - ha raccontato un operatore televisivo uscendo dal centro di produzione di Mediaset in viale Europa -. Quando lo incrociavamo sul luogo di qualche evento salutava sempre, affabile e gentile». I primi anni dopo il lancio dei suoi canali televisivi, si presentava spesso alle conferenze stampa di annuncio dei programmi, anche solo per un saluto lasciando poi la scena agli altri.

Berlusconi, anche oggi (13 giugno) cambiano i palinsesti Mediaset: da Canale 5 a Rete4 i programmi sospesi

«Ma era un pignolo - ha ricordato un suo collaboratore - curava i dettagli fino alla perfezione, era capace di far spostare un poster per una luce sbagliata». «Di sicuro era uno che rispettava le idee degli altri anche se non combaciavano con le sue - ha raccontato una giornalista -. Le cose che contavano per lui erano la voglia di lavorare e la competenza». Molti, uscendo dopo il turno di lavoro, che oggi si è svolto come tutti gli altri giorni e salendo sulla navetta che fa da spola dagli studi alla metropolitana hanno voluto solo lasciare qualche parola di affetto per il presidente.

Soap, quiz e veline: così Berlusconi portò la tv commerciale nelle case degli italiani

I funerali

Domani, 14 giugno 2023 alle ore 15 si terranno i funerali di Stato al Duomo di Milano. Lo conferma la Diocesi meneghina: la richiesta è arrivata da parte di Palazzo Chigi e della famiglia del Cavaliere. Alle esequie parteciperà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A presiedere la cerimonia l'arcivescovo metropolita di Milano monsignor Mario Delpini. La salma è ora ad Arcore dove l'accesso è consentito solo ai familiari e agli amici più stretti, mentre mercoledì sarà giorno di lutto nazionale.

Berlusconi, Forza Italia sotto choc: a Tajani e Fascina la guida del partito. Tornano centrali Gianni Letta e Marina

I maxi schermi

In occasione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi che si terranno in Duomo a Milano mercoledì alle 15 saranno allestiti dei maxi schermi in piazza per permettere alle persone di assistere alle esequie dell'ex premier. La produzione della diretta televisiva verrà realizzata da Mediaset che fornirà il segnale internazionale per i broadcaster che lo desiderano con audio embeddato senza commento. Mediaset metterà a disposizione il segnale anche a satellite. Sarà quindi consentito l'accesso nella cattedrale ai giornalisti, in modo limitato in base ai posti disponibili, ma non alle telecamere che potranno allestire una postazione all'esterno del Duomo.