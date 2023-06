Berlusconi, cancellato il murales a Milano: vandalizzato un giorno dopo la sua comparsa

A soli due giorni dalla sua apparizione questa mattina gli addetti al decoro urbano hanno rimosso il murale dedicato a Silvio Berlusconi a Milano, in via Volturno, dove l'ex premier era cresciuto. A darne notizia è aleXsandro Palombo, l'artista che aveva raffigurato l'ex leader di Forza Italia con vicino il disegno di una targa che riportava l'indicazione di 'Via Silvio Berlusconi 1936-2023'. Ieri mattina il murale era stato vandalizzato con scritte offensive, poi ripulito e stamani è stato cancellato con vernice grigia anche se sul muro, sottolinea l'artista, è ancora visibile l'ombra del ritratto del Cavaliere che ha resistito alla rimozione.

Berlusconi, perché il testamento non viene aperto? L'atto di morte frena la pubblicazione. E per la Fascina ora spunta il diritto di abitazione ad Arcore