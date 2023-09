Bimbo incastrato con il collo nel finestrino dell'Ape: morto a 5 anni nel terreno del papà

Stava giocando probabilmente nell'Ape Piaggio all'interno del terreno agricolo di proprietà del papà. Poi, per cause ancora da accertare, un bimbo di 5 anni è morto dopo essere rimasto incastrato, forse per una perdita di equilibrio, con la testa nel finestrino, procurandosi una lesione alla base del collo. La tragedia è avvenuta a Vische, in provincia di Torino. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il bimbo è stato trasportato in elicottero in ospedale, al Regina Margherita di Torino, ma è deceduto durante il trasporto. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato il mezzo.