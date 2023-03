Fermo, bimbo di un anno morto investito dallo scuolabus sul quale era salita la sorellina

Incidente drammatico stamattina a Casette d'Ete, in provincia di Fermo: un bimbo di un anno è morto dopo essere finito sotto lo scuolabus dove era appena salita la sorellina. Le indagini sono ancora in corso per cercare di ricostruire la dinamica di un incidente che ha sconvolto tutta la comunità e le persone in quel momento presenti sul luogo della tragedia.

Il bimbo sarebbe stato urtato dallo scuolabus durante una manovra di retromarcia: sul posto è intervenuta la Croce Azzurra di Porto Sant'Elpidio ma quando è giunta sul posto purtroppo per il piccolo non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri di Porto San'Elpidio.