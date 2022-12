Bologna, accoltella la moglie davanti ai figli il giorno della vigilia di Natale: la donna è gravissima

Ha accoltellato la moglie davanti ai figli il giorno della vigilia di Natale e poi sarebbe fuggito. La donna è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Sembra sia stata ferita al collo. È successo a Bologna, in via Rialto. In casa erano presenti anche i figli. L'uomo, uno straniero, subito dopo è fuggito, ma è stato bloccato dalla polizia. Sul posto sono presenti anche i carabinieri, che stanno lavorando al caso insieme ai colleghi.

La donna è stata portata all'ospedale Maggiore di Bologna e sottoposta ad un intervento in sala operatoria. Dopodichè è stata trasferita nel reparto di Rianimazione e la sua prognosi è riservata. Il 118 era intervenuto in via Rialto poco dopo le otto di questa mattina.

La fuga e l'arresto

L'uomo, un cittadino marocchino, era fuggito rubando un'auto. Mentre i carabinieri sono intervenuti in soccorso della donna, la segnalazione dell'aggressore in fuga è stata diramata a tutte le pattuglie sul territorio. L'uomo per procurarsi un mezzo e scappare ha minacciato la conducente di un'auto, facendola scendere dalla vettura. A quel punto si è messo alla guida e in via Dè Carbonesi ha avuto un incidente. La sua fuga è proseguita a piedi verso piazza Galilei, dove è stato bloccato dalla polizia. Ora si trova in Questura e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.