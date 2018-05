Rapina al videopoker: due arresti. Fermato anche il cantante neomelodico Alex Taurisano. Il suo complice nel videoclip

Sabato 19 Maggio 2018, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 12:28

Avrebbero frantumato a calci il finestrino di una automobile per rapinare 2000 euro a due dipendenti di una ditta di videogiochi. All'alba i carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, in provincia di, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale della città pugliese nei confronti di, 25 anni, e, 21, entrambi di Francavilla.I due sono ritenuti responsabili in concorso tra loro dei reati di rapina, tra le accuse anche quelle di porto e detenzione illegale in luogo pubblico di arma clandestina.Alessandro Taurisano, con il nome d'arte di, è noto al popolo diper la canzone "Carcere" e nel video si accompagna al complice Euprepio Balestra.I fatti risalgono al 15 novembre 2017, quando con il volto coperto di passamontagna i due avrebbero messo a segno una rapina ad un autocarro che trasportava una macchinetta videopoker. A bordo anche due dipendenti della ditta Distante che commercializza le macchine per il gioco. Taurisano e Balestra avrebbero bloccato il mezzo, sfondando poi a calci il vetro dello sportello anteriore, e facendosi consegnare 2mila euro.