Bruxelles, scontri tra pro migranti ed estrema destra: la polizia carica i manifestanti

Manifestanti in piazza a Bruxelles si sono scontrati nel quartiere delle istituzioni europee. Sono scesi in strada i partecipanti di due distinte manifestazioni, una pro e una contro i migranti. La polizia è ricorsa ai gas lacrimogeni e agli idranti davanti alla sede della commissione Europea. In piazza ci sarebbero almeno 5.500 persone che protestano contro il Patto Onu sui migranti e un altro corteo, con un migliaio di persone, che manifestano contro la xenofobia e il razzismo cui si è unito anche un gruppo di gilet gialli.



La polizia è intervenuta caricando una frangia di 200-300 manifestanti, molti a volto coperto, che hanno lanciato petardi, cartelli stradali e insegne sradicate lungo il loro percorso, contro gli agenti. Gli agenti sono intervenuti con gli idranti all'altezza di Rond Point Schuman, cuore del quartiere Ue, tra la sede della commissione e quella del consiglio. La marcia contro il patto siglato a Marrakech è stata organizzata da associazioni di destra ed estrema destra fiamminghe.

Domenica 16 Dicembre 2018, 14:54 - Ultimo aggiornamento: 16-12-2018 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA