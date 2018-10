Cacciatore cade in un dirupo e muore sul colpo, tragedia nel Bellunese

Domenica 14 Ottobre 2018, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2018 13:49

BELLUNO - Tragedia stamani inin territorio di Cesiomaggiore. Gli uomini del soccorso alpino hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo, pare un cacciatore, che sarebbe precipitato in un canalone durante una battuta di caccia. Due i testimoni della tragedia, un amico e un parente della vittima. L'uomo è scivolato in un canalone in una zona impervia sopra i laghetti diSi tratta di un 62enne di Pez: