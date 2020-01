Maestro di sci cade dall'elicottero e muore sul Monte Miravidi

Resta impigliato all'elicottero, maestro di sci precipita per 400 metri e muore. Un maestro di sci di nazionalità francese è morto a seguito di un incidente avvenuto durante un'uscita di eliski. In base a una prima ricostruzione, è precipitato nel vuoto per circa 400 metri da un elicottero a cui era rimasto impigliato e che era ripartito per tornare a valle. I fatti sono avvenuti verso le 12, sul versante francese del Monte Miravidi, al confine con il territorio di La Thuile.

Il maestro di sci svolgeva attività di eliski

Il maestro di sci francese, precipitato dall'elicottero sul monte Miravidi al confine tra l'Italia e la Francia, faceva parte di un gruppo di otto colleghi della stazione di La Rosière (Alta Savoia) che stava svolgendo in Italia un'attività formativa di eliski, proibita oltralpe. Il velivolo, della società Gmh helicopter services di Courmayeur, li aveva caricati a monte di La Thuile e depositati sulla punta del Miravidi (3.066 metri di quota). L'itinerario prevedeva la discesa sul versante italiano, verso il colle del Piccolo San Bernardo. La vittima, agganciata dall'elicottero, è invece precipitata nella parte francese lungo un ripido canale.

