Novembrata in arrivo, cambia (di nuovo) il meteo: picchi di caldo fino a 27 gradi, in particolare sulle isole

Arriva la Novembrata e in settimana (venerdì 11) si unira all’Estate di San Martino. Con l’espressione "Estate di San Martino" si fa riferimento a un periodo della durata di circa 3 giorni che segna un’inversione di marcia sulle normali condizioni climatiche, ma che a causa del clado fuori stagione non ci sarà.

L'estate a novembre, continua il caldo anomalo: che fine fanno la settimana bianca e le collezioni invernali?

Novembrata: quest'anno sarà la prima volta

Con la novembrata si andrà verso il nuovo record italiano, nell’anno piu caldo della storia. «Se alla conferenza sul clima Cop 27 viene ricordato che gli ultimi 8 anni sono stati i piu caldi a livello mondiale e il 2022 continua a bollire a questi ritmi, allora e corretto considerare il XXI secolo come il periodo simbolo dell’Antropocene, l’attuale epoca geologica, nella quale l’essere umano con le sue attivita sta causando modifiche territoriali, strutturali e climatiche sempre piu drammatiche. Dobbiamo aprire le orecchie ed ascoltare l’ultima chiamata degli scienziati contro il Riscaldamento Globale», sottolinea il sito del vertice sui cambiamenti climatici.

Meteo, caldo anomalo e anticiclone di Halloween: arriva la prima Novembrata della storia. Cosa sappiamo

Temperature durante il mese

Il mese di Ottobre si e chiuso con 3 ottobrate: in queste fasi calde si sono registrate massime diffusamente oltre i 27°C con punte di 34°C, il tutto purtroppo accompagnato da un estremo deficit di pioggia, pari al -60% a livello nazionale. Il trend continuerà anche a novembre con caldo e sole, specie al Sud.

Il 2022 e l’anno piu caldo della storia e in settimana un nuovo anticiclone spingerà aria calda con temperature che potrebebro arrivare fino a 27°C in Italia a un mese dall’8 dicembre, si potrebbero battere i record assoluti che sono vicini ai 30 C. Nel dettaglio, la prima Novembrata della storia interessera soprattutto il Centro-Sud, in particolare le Isole Maggiori: degni di nota saranno poi i 23-24°C attesi sulla Capitale, i 22°C sulla riviera romagnola e ligure e i 20°C nei fondivalle alpini, ad Aosta e Bolzano.

Caldo, Halloween come giugno: con la novembrata temperature 10 gradi sopra la media. Poi arrivano le alluvioni