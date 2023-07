Caldo, oggi picchi di 40 gradi sull'Italia: ma quanto durerà Cerbero? Ecco cosa cambia nei prossimi giorni

Come riporta 3bMeteo oggi sarà un'altra giornata rovente, con le temperature che aumenteranno anche sul versante adriatico, tanto che locali picchi di 40°C si potranno raggiungere fin sul Tavoliere delle Puglie. Farà caldo anche di notte, con temperature minime che non scenderanno sotto i 24/26°C e che lungo i litorali potranno mantenersi anche superiori, dando luogo a fastidiose notti tropicali. Si intensificherà di conseguenza l'afa, soprattutto dopo il tramonto, quando il tasso di umidità sarà in aumento e le temperature ancora elevate, specie nei grandi centri urbani. A Milano le temperature varieranno dai 25°C di minima ai 35°C di massima, a Bologna tra 25 e 38°C, a Genova tra 26 e 30°C, a Firenze tra 23 e 39°C, a Roma tra 25 e 36°C, ad Ancona tra 25 e 36°C, tra 26 e 32°C a Napoli, tra 23 e 40°C a Foggia, a Cagliari tra 22 e 32°C, a Palermo tra 25 e 32°C.

Mercoledì ancora afa

A parte un certo ridimensionamento delle temperature massime al Nordovest, dove comunque continuerà a fare molto caldo, sarà un'altra giornata rovente sull'Italia accomnpagnata da condizioni afose. La Sardegna guiderà la classifica del caldo con punte anche di 42°C, intorno a 40°C sull'alta Puglia, 38°C sulle zone interne di Romagna e Marche dove soffierà un po' di Garbino, 34/36°C altrove e minime che difficilmente scenderanno sotto i 24°C. Qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi all'alta Val Padana non servirà a mitigare l'aria.

Insieme all'aria rovente, dal Sahara verrà trasportata anche la sabbia del deserto, in sospensione ad alta quota che creerà cieli lattigginosi e il sole opaco. Il fenomeno si noterà già da lunedì ma si intensificherà nei giorni successivi fino a culminare nella giornata di mercoledì in Sardegna e sulle regioni centrali, seppur avvertibile nel resto d'Italia.

Giovedì il primo ridimensionamento

Giovedì le temperature inizieranno a subire un certo ridimensionamento al Nord, in particolare sull'alta Val Padana dove transiteranno alcuni temporali. Venerdì l'abbassamento delle temperature riguarderà tutto il Nord Italia e le regioni centrali, specie adriatiche, poche variazioni per il Sud Italia, dove continuerà a fare molto caldo. Il prossimo weekend la canicola potrebbe tornare ad intensificarsi al Centro-Nord, ma è una tendenza che deve essere ancora confermata.

I temporali

Con il passare dei giorni si noterà un suo certo indebolimento in corrispondenza del Nord Italia, indotto dalle perturbazioni atlantiche in scorrimento alle alte latitudini europee che cercheranno di scendere di latitudine. Queste riusciranno in parte a raggiungere le nostre regioni settentrionali, con le prime avvisaglie già a partire da martedì e con il passaggio di temporali più organizzati nella giornata di giovedì. Questa sarà la giornata più instabile, quando un nuovo fronte riuscirà ad indebolire ulteriormente il perimetro settentrionale dell'anticiclone, innescando rovesci e temporali già al mattino sulle Alpi centro-orientali, in intensificazione in giornata e in sconfinamento a buona parte della Val Padana a nord del Po. Dati gli elevati contrasti termici tra l'aria molto calda preesistente e quella relativamente più fresca in arrivo con i temporali si potranno avere fenomeni localmente violenti, acconpagnati da grandine e improvvisi rinforzi del vento. Le aree più esposte dovrebbero essere quelle lomardo-venete e friulane, anche se a carattere più isolato fenomeni violenti potranno coinvolgere anche le pianure occidentali e quelle dell'Emilia, comunque in esaurimento ovunque in nottata.