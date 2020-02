Calogero Gliozzo non ce l'ha fatta: morto il 27enne malato di linfoma che commosse l'Italia

Alla fine Calogero Gliozzo non ce l’ha fatta. Il 27enne siciliano affetto da linfoma, che aveva lanciato una raccolta fondi online per accedere ad una terapia sperimentale in Israele e che pareva fosse guarito lo scorso giugno, è morto ieri notte, come reso noto dalla famiglia sulla pagina Facebook Aiutiamo Calogero, che aveva sostenuto la campagna social per finanziare le cure.

Originario di Enna, Calogero da quasi tre anni combatteva contro un linfoma aggressivo, che continuava a resistere nonostante la chemioterapia. L'unica speranza era ricorrere alla terapia Car-T, ma servivano 550mila euro: una raccolta fondi su GoFundMe, grazie alle donazioni di quasi 15mila persone, riuscì a raccogliere i soldi necessari, e lo scorso giugno arrivò la buona notizia. «Il referto indica una regressione totale», scriveva su Facebook.

La Car-T, che prevede un complesso procedimento in cui alcune cellule del sistema immunitario vengono prelevate dal paziente, geneticamente modificate in laboratorio per poter riconoscere le cellule tumorali e poi re-infuse nello stesso paziente, non era infatti disponibile in Italia. Dopo aver contattato diversi centri in giro per il mondo, la scelta ricadde su Tel Aviv, in Israele: lì i primi risultati positivi, poi la brutta notizia di questa mattina. «La malattia dopo essere stata debellata grazie alla Car-t è tornata inaspettatamente. Stiamo preparando il viaggio di ritorno a casa. Ci vorrà qualche giorno. Grazie a tutti per la vostra vicinanza», si legge nel post di addio.



Ultimo aggiornamento: 19:36

