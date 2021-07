Camposampiero. Schianto in moto: Alessandro Barison muore a 18 anni una settimana dopo l'incidente

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Alessandro Barison non ce l'ha fatta. Il diciottenne era rimasto vittima in un incidente di moto la sera di giovedì 24 giugno, mentre rientrava dal locale di famiglia, la pizzeria ristorante Il Mistero di Camposampiero. Dopo aver toccato un cordolo del marciapiede, la moto del giovane aveva fatto un volo di una decina di metri. Rovinosa la caduta a terra. Era stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati