Roma choc, cane senza guinzaglio aggredisce due bambini di 9 e 6 anni nel parco: feriti

Paura a Roma. Un cane ha aggredito due bambini nel pomeriggio di ieri in via Val Maggia, nella zona del Parco delle Valli. A quanto ricostruito dalla polizia, un pastore olandese è sfuggito al controllo della proprietaria e ha aggredito un adulto e i bambini di 9 e 6 anni. Il cane era senza musueruola e guinzaglio. Trasportati in ospedale, i bimbi sono stati refertati con 20 e 14 giorni di prognosi per varie lesioni. Identificata la proprietaria: una ragazza ventenne.

Bimba di 1 anno sbranata dal pitbull dei nonni durante il pranzo di famiglia

Napoli, anziana aggredita da due alani, è grave: duecento punti di sutura, ​staccati naso e orecchio

Roma, pitbull terrorizza un quartiere: «Assale i passanti con i cani, uno è stato ucciso»



Ultimo aggiornamento: 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA