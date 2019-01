Castelnuovo di Porto, sgombero tra le polemiche: oggi saranno trasferiti altri 75 migranti

Sono ripresi questa mattina i trasferimenti dei migranti che dovranno lasciare il Cara di Castelnuovo di Porto (Roma) in via di chiusura, come stabilito dal Viminale. Oggi, a quanto si apprende, sono in partenza altri 75 migranti dopo i 30 di ieri. Proprio ieri a Castelnuovo di Porto si è svolta una manifestazione di solidarietà nei confronti dei migranti, tra i quali anche bambini che frequentano le scuole, costretti a lasciare il Cara e a protestare, insieme ai sindacati, sono stati anche i lavoratori della cooperativa che gestisce il centro preoccupati perché rischiano il posto di lavoro.



La notizia della chiusura ha scatenato molte polemiche. Il centro, attivo da oltre 10 anni, si è distinto per i progetti di integrazione e inserimento scolastico. A marzo 2016 papa Francesco lo scelse per la celebrazione della lavanda dei piedi del Giovedì Santo, inchinandosi per il rito davanti a 12 profughi.

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2019 10:54

