Lutto nella Casa della Salute di Pontecorvo, è morto il cardiologo Calcopietro

Ultimo aggiornamento: 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha combattuto fino all’ultimo con un brutto male, ma non ha mai dimenticato i suoi pazienti. Quelli che alle 6 del mattino, grazie alla sua immensa disponibilità, erano già davanti all'ambulatorio della, dove svolgeva la sua professione diQuesta mattina è venuto a mancare il dottorcardiologo dell'Asl di Frosinone Disponibilità, professionalità ed eccezionale umanità. Queste le riconosciute doti del dottor Calcopietro.Unanime il cordoglio.«Ci ha lasciati il dottor Calcopietro. Un uomo, un medico, un amico vero. Oggi tutti siamo vuoti e tristi. Ciao dottore ci lasci un ricordo di professionista unico. Un abbraccio alla famiglia», sono state le parole del sindaco di Pontecorvo,Toccanti anche le parole dell’assessore alla Sanità Gianluca Narducci, con il quale lo scorso novembre organizzo’ in percorso cardiologico dedicato ai pazienti neoplastici. "Grazie per averci donato la tua voce umanità", ha detto Narducci. Moltissimi i commenti dei pazienti.I funerali avranno luogo domani mattina alle 11 ad Alvito, dove risiedeva.