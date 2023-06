The Borderline, nuovi esami tossicologici per Matteo Di Pietro. Si indaga sulla velocità della Lamborghini: il bambino nella Smart aveva la cintura?

Incidente a Casal Palocco: esami tossicologici di secondo livello sono stati disposti dalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta aperta a piazzale Clodio per omicidio stradale e lesioni sull'incidente di Roma in cui ha perso la vita il piccolo Manuel e che vede iscritto il ventenne Matteo Di Pietro che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline. L'accertamento ha l'obiettivo di valutare la quantità e la data a cui risalirebbe l'assunzione dopo che dal primo esame effettuato sono state trovate tracce di cannabinoidi in uno (o più soggetti) presenti sulla Lamborghini.

