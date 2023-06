Codice della strada, tolleranza zero contro chi guida ubriaco o drogato. Diciotto articoli (spunta anche la safety car)

Pronte per essere illustrate al CdM in programma stasera le norme per la sicurezza stradale e la riforma del codice della strada fortemente volute dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini. Diciotto articoli con i quali si intendono garantire maggiori tutele agli utenti della strada coniugando sanzioni e prevenzione. Obiettivo, si legge in una nota del Mit, rendere le strade più sicure, proteggere gli utenti più deboli della strada come ciclisti e motociclisti e razionalizzare la giungla normativa nonché dare regole per la nuova mobilità.