C’è almeno una videocamera puntata di via di Macchia Saponara e rientrante nel circuito privato del consorzio che potrà senz’altro risultare utile agli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti. Perché da quelle immagini si vedono chiaramente la Lamborghini Urus e la Smart “ForFour”. Sono trascorsi ormai otto giorni dal terribile schianto di Casal Palocco, quando il bolide guidato da Matteo Di Pietro (21 anni il prossimo dicembre) indagato per omicidio stradale, ha travolto la piccola utilitaria, con a bordo Elena Uccello, 29 anni, e i suoi due figli, uno dei quali - Manuel appunto di soli cinque anni - deceduto poi in ospedale per i traumi e le ferite riportate. Ma, in base a quanto rilevato dal gruppo di Ostia dei vigili urbani, che per primi hanno compiuto i rilievi, il suv noleggiato dalla società “SkyLimit” stava percorrendo la strada senza ostacoli. Ovvero senza che ci fossero altre vetture o veicoli che l’abbiano portato ad effettuare un sorpasso azzardato finendo contro la Smart.

LA RICOSTRUZIONE

Dunque, prende piede ancora di più l’ipotesi di una distrazione alla guida da parte del conducente, risultato positivo ai cannabinoidi. Di Pietro, giovane youtuber stava realizzando con alcuni amici-soci una “challange” da caricare poi sul proprio canale: 50 ore a bordo della Lamborghini senza scendere mai. Per questo il 20enne potrebbe essersi distratto e, percorrendo la strada ad una velocità superiore al limite dei 30 chilometri orari - a tal riguardo sarà svolta una maxi perizia - non sarebbe riuscito ad evitare l’utilitaria della donna, che stava tentando la svolta a sinistra. L’ipotesi che la Smart avesse già “impegnato” la corsia alla sua sinistra, per imboccare via Archelao, è ancora al vaglio degli inquirenti. Ai vigili urbani sono subentrati poi, per volere della Procura, i carabinieri di piazzale Clodio. I militari sono impegnati attualmente nella verifica di tutto quel materiale sequestrato a casa dei componenti di “the borderline” tra cellulari, GoPro, filmati salvati o cancellati (ma recuperabili dalle copie forensi).

La mamma del piccolo Manuel, è stata ascoltata ma non ricorda gli attimi dello scontro probabilmente a causa dello choc, solo di aver cercato i suoi figli fra le lamiere. «Non generare odio nell’odio, non posso parlare di perdono perché e difficile in questo momento, da quel maledetto 14 giugno ogni giorno è diventato un calvario», ha detto lo zio di Manuel ad una troupe della “Vita in diretta” dal luogo dell’incidente, dopo esser andato a raccogliere messaggi e ricordi lasciati da comuni cittadini. «I ragazzi erano in balia di sé stessi e quindi tendono a minimizzare le cose, io c’ero dopo l’incidente, erano 4 ragazzini sbandati e non avevano ancora capito né l’entità della situazione, né potevano aver capito di aver ucciso una persona. Il contrasto enorme che c’è tra ventenni che circolano con l’automobile molto costosa, che fanno gli youtuber e che muore un bambino di cinque anni, ha creato e generato una miscela esplosiva». Motivo per cui i funerali del bambino sono stati celebrati in forma assolutamente riservata ieri mattina in una chiesa nel quartiere dove vive la sorella di mamma Elena.

I FUNERALI

A officiarla però il vice parroco di Casal Palocco che conosceva Manuel e la sua famiglia. In quindici hanno preso parte all’ultimo saluto mentre domenica, sempre per volontà della famiglia che l’ha promossa, si terrà una fiaccolata tra le strade di Casal Palocco. Lì chi vorrà, potrà manifestare la propria vicinanza.