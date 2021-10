Catania, incendio in un'abitazione: muore il marito 53enne, la moglie si salva rifugiandosi sul balcone

Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti nella notte tutta la casa: così Luigi Bivona, 53 anni, è morto nella sua abitazione, mentre la moglie di 47 anni è gravemente ferita per le ustioni in tutto il corpo ed è ora ricoverata nell'ospedale Cannizzato di Catania. L'incendio si è sviluppato verso l'una di notte ad Adrano, in via Cariola, quartiere San Filippo. Secondo le prime ricostruzioni il rogo sarebbe partito dal primo piano - molto probabilmente un corto circuito - per poi estendersi al secondo piano, dove la coppia dormiva nella camera da letto. La donna è riuscita a salvarsi scappando dalle fiamme e trovando rifugio sul balcone: qui l'hanno trovato i pompieri e l'hanno salvata. A prestare i primi soccorsi sono stati gli uomini del commissariato di Adrano. Sul posto anche gli agenti della polizia scinetifica per acertare le cause del rogo.

