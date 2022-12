Rubata e investita mentre torna a casa: morta Roxette Grif, la cavalla incinta era una campionessa di trotto

Nonostante i suoi 12 anni di età, Roxette Grif aveva ancora un valore di decine di migliaia di euro. E nella notte del 18 dicembre, l'ex campionessa di trotto è stata prima rubata da un allevamento, poi investita da un veicolo non ancora idenfiticato che è fuggito dopo l'impatto. La cavalla è morta poco dopo e non ce l'ha fatta nemmeno il puledrino che portava in grembo, forse un altro futuro campione.

La tragica fine

L'episodio è accaduto a San Benigno Canavese, in provincia di Torino, dove la Roxette Grif, che nella sua carriera aveva collezionato premi per 80mila euro, viveva in un allevamento e correva per la scuderia Grifone di Vigone. Lì si trovava, insieme ad altri quattro esemplari, che erano sistemati in un recinto elettrificato coperto da una tettoia, quando i ladri hanno agito. I malviventi che l’hanno portata via hanno divelto una parte della recinzione, ma si sono però presto resi conto di non avere un mezzo adatto per trasportarla e così l’hanno abbandonata lungo la provinciale. La cavalla, sicuramente impaurita dall'accaduto, stava cercando di far rientro alla stalla quando un veicolo l'ha investita.

Morta

Nell’impatto è rimasta ferita gravemente: la cavalla era incinta di un puledrino che sarebbe nato in primavera e, poco dopo l'impatto, sono morti entrambi. È stata poi recuperata dai veterinari del’Asl To4. Il conducente che l’ha investita non ha dato l’allarme ritardando di molte ore i soccorsi. Sull'episodio di furto e poi dell'incidente indagano i carabinieri di Chivasso.