Censimento, in Italia i rom sono 180.000. Roma record con 6.550 presenze

«Il ministro dell'Interno Salvini sembra non sapere che in Italia un censimento su base etnica non è consentito dalla legge». A parlare è Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 luglio, secondo il quale «i pochi rom irregolari sono apolidi di fatto, quindi inespellibili».

Gli ultimi dati - secondo l'Associazione - parlano di 180 mila rom e sinti presenti in tutta Italia, di cui oltre 150mila italiani: una delle più basse percentuali nei paesi europei. Sono 26 mila quelli che vivono nei campi, dei quali 10 mila nei campi non autorizzati. Gli apolidi, inespellibili, sono 3mila. Secondo l'Istat i campi nomadi, in Italia, si concentrano soprattutto nelle regioni del nord-ovest e del centro. Per oltre il 72%, in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Toscana, dove vivono 29.435 persone. In particolare negli insediamenti di Roma si registrano 6.559 presenze. Mentre a Napoli 2.590 e a Torino 2.279.

Lunedì 18 Giugno 2018, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 21:16

