Chiara Ferragni, finanza e Antitrust nelle società dell'imprenditrice digitale: controlli sulla campagna benefica. Procedimento avviato

Guai per Chiara Ferragni? L'Antitrust ha esteso alle società Fenice e TBS Crew, riconducibili all'imprenditrice digitale, il procedimento avviato nei confronti della Balocco Industria Dolciaria per pratica commerciale scorretta in relazione all'iniziativa commerciale denominata «Chiara Ferragni e Balocco insieme per l'ospedale Regina Margherita di Torino».

Chiara Ferragni quanto guadagna? Ricavi delle sue società raddoppiati nell'ultimo anno: «Non venderò le mie quote»

Lo annuncia la stessa autorità garante della concorrenza e del mercato precisando che oggi i suoi funzionari hanno svolto ispezioni nelle sedi di Fenice e di TBS Crew con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Chiara Ferragni a Mykonos con le sorelle per l'addio al nubilato di Francesca: ecco quando si sposa e con chi https://t.co/El8a7PkPOn — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) July 15, 2023

Il 14 giugno scorso l'Autorità aveva comunicato l'avvio di un'istruttoria per pratica commerciale scorretta nei confronti di Balocco.

Secondo l'Antitrust, il modo in cui veniva presentata l'iniziativa di vendita dei pandori con l'immagine della Ferragni per l'ospedale Regina Margherita poteva indurre in errore i consumatori i quali potevano pensare di contribuire alla donazione in favore dell'ospedale.

La società aveva invece già deciso l'ammontare a prescindere dall'andamento delle vendite del prodotto.