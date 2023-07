Fedez scompare dai social (di nuovo): cosa sta succedendo? «Chiara Ferragni a Mykonos, i figli dalla nonna»

Fedez scompare dai social (di nuovo) e in rete si rincorrono nuovamente mille voci. Da qualche giorno del rapper milanese non si hanno più notizie, non solo per mancati contenuti pubblicati da lui sui social, ma anche perché non è comparso nemmeno su quelli della sua super social family. Mentre Chiara Ferragni era all'addio al nubilato della sorella a Mykonos, e i figli con la nonna in Costa Smeralda, lui si è chiuso nel silenzio.

L'assenza social

L'ultimo post risale a una settimana fa, così come le sue storie, un periodo molto lungo, non solo perché abituato a stare sui social, ma anche perché in questi giorni sta promuovendo iniziative, concerti e dischi, quindi è molto attivo dal punto di vista lavorativo e di conseguenza delle sponsorizzazioni. Inizialmente si era parlato di una crisi matrimoniale con Chiara, prontamente smentita, più o meno involontariamente, dall'imprenditrice che ha postato una storia in cui mangia in casa e si vede chiaramente il braccio di Federico. I due vivono quindi ancora sotto lo stesso tetto.

Le ipotesi

Sono però spuntate altre ipotesi, dai problemi legati al lavoro, alla questione Luis Sal, fino a tornare a quello che era stato il motivo del suo lungo silenzio post Sanremo, la salute.

Fedez aveva ammesso di aver avuto bisogno di allontanarsi dai social per pensare alla sua salute mentale, considerevolmente compromessa dopo la diagnosi del tumore e il percorso affrontato. Per ora si tratta solo di ipotesi, in attesa che, ancora una volta, arrivino le spiegazioni tanto attese dai followers.