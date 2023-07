Chiara Ferragni alla sfilata di Parigi, frecciata dei fan: «Nessuno ti consiglia vestiti migliori?»

Chiara Ferragni e la sorella Valentina hanno partecipato alla sfilata di moda di Schiaparelli che si è tenuta questa mattina, lunedì 3 luglio, a Parigi. Le sorelle influencer hanno potuto assistere alla presentazione della collezione autunno/inverno 2023-24, del marchio che ha anche accompagnato Chiara all'Ariston. La mamma di Leone e Vittoria ha pubblicato alcune foto dell'evento sul proprio profilo Instagram ma non tutti i suoi follower hanno apprezzato la sua scelta di stile.

Chiara Ferragni è ormai abituata a ricevere molti commenti positivi e altrettante opinioni negative sotto i suoi post Instagram ma, come da lei dichiarato, per stare più serena non dà certo peso a ciò che scrivono i suoi hater. Avrà, quindi, lasciato correre tutti i commenti negativi che sono apparsi sotto le foto della sfilata di Schiaparelli. Qualcuno ha scritto: «Lavori nella moda da tanto ormai... possibile che nessuno riesca a consigliarti vestiti migliori da indossare?», «Che stranezze, mi sembra troppo vestita...» oppure ancora «Indossi abiti che, invece, di valorizzarti, accentuano quei pochi difetti che hai». Inoltre, c'è anche chi se la prende con Valentina Ferragni: «La sorella sempre in mezzo, anche se, non si capisce il suo ruolo».

Negli ultimi post che Chiara Ferragni ha pubblicato sui social ha mostrato ai suoi milioni di follower dove ha trascorso una parte delle sue vacanze estive, ovvero in Puglia, e, poi, la nuova villa appena acquistata sul Lago di Como: per lei, un sogno che si realizza.