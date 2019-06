Roma, un quintale di pesce, carne e frutta in un camion sporco e senza cella frigorifera

Oltre cento chili di alimenti ad elevato rischio per la salute sono stati

intercettati

autocarro. La merce è stata distrutta ed il responsabile sanzionato per oltre 2.000 euro. Due agenti del I Gruppo “ex Trevi” , in sevizio di controllo nella zona, hanno notato il mezzo in via Cairoli mentre, con vano aperto, stava effettuando operazioni di carico e scarico merci. Insospettiti dall’ammasso di merci ci hanno voluto vedere chiaro. Oltre cento chili di prodotti per lo più di origine ittica, oltre a carne, frutta e verdura erano sul mezzo privo di cella frigorifera e sistemi di coibentazione, in pessime condizioni igieniche, non separati tra loro in modo da evitare la contaminazione tra alimenti.

Il pesce surgelato, esposto a temperature non idonee, aveva già palesemente subito l'interruzione della catena del freddo. Accertata la mancanza di requisiti di trasporto e conservazione è stato allertato il personale Asl, che ha confermato l’inidoneità al consumo di gamberi, molluschi, code di bovino, spatole, branzino e altri alimenti.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

” dai vigili urbani e sequestrati in zona. I prodotti mal conservati erano in un