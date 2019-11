Crolla il pavimento del cimitero: madre e figlia precipitano nell'ossario

Terribile disavventura questa mattina per una madre e sua figlia che, andate al cimitero per portare fiori ai parenti defunti, sono precipitate nella tomba di famiglia. È successo nel cimitero di Balestrate (Palermo), dove le due donne sono cadute per quasi due metri a causa del cedimento del pavimento della cappella di famiglia, finendo nell'ossario sottostante.

LEGGI ANCHE Filma i parcheggiatori abusivi davanti al cimitero e viene colpito con una spranga: la denuncia del consigliere regionale Borrelli

Soccorse dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, sono state estratte dal loculo e trasportate all'ospedale di Partinico. La madre, 76 anni, è stata poi trasferita all'ospedale Civico di Palermo a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni; la figlia, di 49 anni, ha riportato traumi e contusioni in diverse parti del corpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico. Saranno i militari ad accertare le responsabilità dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA