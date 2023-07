Cinzia, morta a 40 anni dopo un'operazione al Policlinico, ipotesi batterio killer: «Non funzionava il filtraggio dell'aria»

La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 40 anni, Cinzia Guerrera, che ha perso la vita lo scorso 25 luglio al Policlinico 8 giorni dopo l'intervento riuscito. La donna era stata sottoposta a un intervento per la rimozione di un tumore benigno alla testaed è morta dopo l'operazione.

Batterio killer

Dopo il decesso i familiari hanno presentato un esposto e il pm Monica Guzzardi ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia nonché accertamenti sull'impianto di filtrazione dell'aria. Secondo gli avvocati della vittima, Cinzia potrebbe aver contratto un batterio presente nell'aria del reparto dove era stata trasferita in degenza.

Impianto guasto

Secondo la versione del marito, infatti, alcuni medici che avevano operato la donna gli avrebbero riferito che in sala operatoria l'aria condizionata non avrebbe funzionato per un guasto e disfunzioni potrebbero esserci state anche all'impianto di filtraggio dell'aria

Indagine interna

«Esprimiamo rammarico per la morte della paziente e vicinanza alla famiglia.

Riteniamo prematura ogni valutazione di eventuali responsabilità che dovranno essere accertate in sede giudiziaria. Abbiamo comunque attivato un Audit interno per la valutazione del caso. Possiamo affermare con certezza che i campionamenti sull'aria effettuati il 7 luglio hanno dato esito negativo sulla presenza di batteri e sottolineamo che il monitoraggio dell'aria della sala operatoria fa parte dei controlli periodici effettuati dai tecnici dell'Azienda ospedaliera universitaria», la nota del Policlinico.