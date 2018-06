Cirinnà posta su Twitter la foto della polizia che scorta Salvini: «Il risparmio vale solo per Saviano?»

Ma Salvini non voleva risparmiare sulle scorte? O vale solo per Saviano?

Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteosalvinimi per l’ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan “No moschee, tornerò per il campo rom” Ma non voleva risparmiare sulle scorte? O vale solo per @robertosaviano? Al #ministrodeglinterni c’è mai andato? pic.twitter.com/11EzAdKHxP — Monica Cirinnà (@MonicaCirinna) 22 giugno 2018

Sabato 23 Giugno 2018, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 17:44

». La domanda, dal tono polemico, è di Monica, senatrice per il Partito Democratico, che suha pubblicato una foto in cui si contano almeno sei camionette della polizia schierate a difesa del ministro dell'Interno in occasione di un comizio elettorale a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.LEGGI ANCHE», recita il tweet.