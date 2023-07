Sull'orlo del collasso. La Terra è vicina a una catastrofe climatica secondo lo studio condotto da Peter Ditlevsen, fisico del clima presso l'Università di Copenaghen. "Questo è un risultato davvero preoccupante", dichiara lo scienziato. Perché una corrente (fondamentale) dell'Oceano Atlantico, che porta calore dai tropici all'Europa, potrebbe spegnersi completamente. E questo molto prima di quanto gli scienziati pensassero.

APPROFONDIMENTI Nubrifragio a Milano, intervista a Andrea Giuliacci: «È l'effetto del cambiamento climatico» Eventi estremi, il climatologo: «La striscia proseguirà per tutto agosto, in autunno sarà anche peggio» Incendi, la mafia dietro i roghi: le fiamme usate per creare lavoro

Eventi estremi, il climatologo: «La striscia proseguirà per tutto agosto, in autunno sarà anche peggio»

Conosciuta come Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), questa corrente impedisce al Regno Unito e ad altri paesi dell'Europa nord-occidentale di avere gli inverni gelidi vissuti alle stesse latitudini in Canada. Ma subirà uno stop. Che innescherà gravi impatti climatici in tutto il mondo.

Come funziona

Si tratta di un "nastro trasportatore" acquatico convoglia acqua calda e salata dai tropici al Nord Atlantico, poi rimanda l'acqua più fredda a sud lungo il fondo dell'oceano. C'è però un problema. Il riscaldamento globale ha portato allo scioglimento dei ghiacci nell'emisfero settentrionale, in particolare dalla calotta glaciale della Groenlandia. E il volume di acqua dolce nell'Atlantico è aumentato. Anche la temperatura complessiva dell'oceano è aumentata, rallentando ulteriormente il ciclo.

Quando collasserà

Quando collasserà la corrente atlantica? Già nel 2025, secondo l'ultimo studio. E non invece nel 2095, come era stato previsto altrimenti.

Gli effetti

Quali conseguenze? Disastrose per gli scienziati, perché porterebbe a un aumento della temperatura dei tropici ancora più velocemente di quanto sta accadendo attualmente. Il calore, che normalmente viene portato a nord, rimarrebbe lì.

Gulf stream could collapse as early as 2025

This would have disastrous consequences around world, severely disrupting rains that billions of people depend on for food in India, South America and west Africa

Increase storms and drop temperatures in Europe https://t.co/OB2iCxLiEB pic.twitter.com/IfLozAN7dg — GO GREEN (@ECOWARRIORSS) July 25, 2023

Le critiche

Altri scienziati hanno messo in dubbio l'accuratezza dei risultati. Si soffermano in particolare sul metodo utilizzato, che si basa sui dati sulla temperatura della superficie del mare per misurare in modo indiretto i cambiamenti della corrente atlantica negli ultimi 70 anni. Non un modus operandi esatto. Perché gli oceanografi misurano direttamente l'Amoc solo dal 2004 e molti di loro affermano che è troppo presto per poter identificare con sicurezza una tendenza a lungo termine.