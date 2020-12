Coronavirus, altri 4 medici morti in Italia. Sale a 237 il bilancio totale dall'inizio della pandemia

Altri quattro medici sono morti a causa del Covid-19: sale quindi a 237 il numero totale dei medici morti dall'inizio della pandemia, che saranno ricordati sul memoriale della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). A tal proposito il presidente della Federazione, Filippo Anelli, ha voluto commentare l'episodio: «Siamo tornati ai tempi di marzo. Dobbiamo capire il perché di quella che è una vera e propria strage, specie nell'ambito della Medicina generale. Solo comprendendo le cause di queste morti, che nella seconda ondata francamente non ci aspettavamo, potremo prevenire altri decessi e rendere onore ai colleghi scomparsi. Per questo abbiamo proposto, in accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, un monitoraggio sul territorio».

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Coronavirus, in Veneto nuovo boom di contagi (+3.145) e record di... L'EPIDEMIA Seconda ondata Covid, in Europa i casi non scendono abbastanza:... L'EPIDEMIA Covid Svizzera, dal 10 dicembre stop ai treni per l'Italia

Festa abusiva a Barletta, avevano allestito una discoteca in casa: multe da 400 euro a dieci ragazzi

Ad Avellino è scomparso ieri il dottor Sergio Pascale, già dirigente sindacale Cimop e Consigliere dell'Ordine dei Medici: era primario in Rianimazione presso la Clinica Malzoni, ad Avellino. Aveva soltanto 69 anni ed è stato ricoverato lo scorso 25 novembre, dopo che le sue condizioni si erano aggravate a seguito dell'infezione da Covid. «Siamo addolorati», ha dichiarato il presidente Cao nazionale e dell'Ordine di Avellino Raffaele Iandolo.

Papa Francesco: «Dobbiamo obbedire al governo per evitare assembramenti»

Scomparso dopo venti giorni di malattia anche un medico di Aosta: si tratta di Pippo Miceli. La comunicazione è arrivata da Roberto Rosset, presidente dell'Ordine dei Medici della Valle D'Aosta. Scomparsi anche il dottor Franco Barillà e Giuseppe Michiotti, rispettivamente di Vercelli e di Pavia: quest'ultimo aveva soltanto 61 anni ed era anche lui un medico di medicina generale. Ne hanno dato notizia il presidente uscente dell'Omceo piemontese, Piergiorgio Fossale, e il presidente Claudio Lisi. Entrambi i medici avevano contratto il coronavirus.

Covid, la curva resta stabile: 33 nuovi casi, un decesso e 110 guariti

Ultimo aggiornamento: 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA