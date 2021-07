Covid, in Lombardia oggi zero decessi: non accadeva da ottobre. Moratti: «Puntiamo al futuro con più speranza»

Non accadeva dal 6 ottobre 2020. Oggi, venerdì 2 luglio, zero decessi per Covid in Lombardia. Lo annuncia la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter. «Allora l'autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell'incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l'importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale» scrive Moratti.

Vaccini Lombardia, somministato il 90,9% delle dosi ricevute

Sono 52.112.997 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l'88.5 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 58.887.450 (40.986.201 Pfizer/BioNTech, 10.409.218 Vaxzevria di AstraZeneca, 5.445.525 di Moderna e 2.046.506 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 19.080.865 (il 35,33 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:08 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c'è la Lombardia con 9.110.683 (90,9 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 5.286.496 (88,7 per cento) e Campania con 5.020.152.