Covid Roma, folla nelle zone della movida: isolate alcune piazze. Scoppia rissa a Trastevere: 5 denunciati

Paura a Trastevere, dove è andata in scena una rissa. Dopo gli episodi accaduti al Pincio, una nuova rissa tra giovani ha creato tensione in centro. È accaduto ieri nel cuore del rione, a piazza di Santa Maria in Trastevere. I residenti hanno dato l'allarme nel tardo pomeriggio.

Roma Centocelle, maxi-rissa a piazza delle Gardenia: un arresto, la polizia spara in aria

APPROFONDIMENTI VARESE Gallarate, rissa con 100 minorenni armati di bastoni e catene: ferito... ITALIA Covid, folla nel centro delle città per le ultime spese prima... ROMA Natale, assembramenti in tutta Italia per lo shopping: a Roma chiude...

Roma, il furto di un telefonino dietro la rissa al Pincio con 400 ragazzi

E' intervenuta la polizia locale. Gli agenti hanno fermato 5 uomini, tutti denunciati all'Autorità Giudiziaria. Coinvolti nella rissa persone tra i 40 e i 60 anni. Da accertamenti degli agenti, alcuni di loro avevano precedenti per aggressione contro persone.

«L'azione immediata degli operanti ha evitato che la situazione degenerasse, consentendo di salvaguardare l'incolumità delle persone presenti nella zona in quel momento», ha sottolineato la polizia locale di Roma in una nota.

Folla nelle zone della movida

E sale l'allerta per assembramenti. Isolate alcune piazze per situazioni fuori controllo. In particolare, già a partire dal tardo pomeriggio di ieri e fino all'inizio del coprifuoco, le pattuglie hanno dovuto procedere all'isolamento temporaneo di alcune aree nei quartieri di Trastevere e del Pigneto, a causa di assembramenti di persone, che impediva di fatto il rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio. Lo stesso è avvenuto anche a piazza Bologna.

Ultimo aggiornamento: 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA