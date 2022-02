Cremona, 12 enne pestato in strada a calci e pugni: passanti mettono in fuga gli aggressori

Aggressione choc a Cremona dove un 12enne è stato pestato in modo brutale. Il ragazzino si trovava nella zona della stazione dei bus quando due giovani, fra i 16 e i 17 anni, lo hanno avvicinato e preso a pugni: spaccandogli il labbro e due denti. Poteva anche andare peggio se non fossero intervenuti alcuni passanti che hanno costretto gli aggressori alla fuga. Il 12enne è ricoverato in ospedale e i carabinieri stanno indagando per dare nome e volto agli autori del pestaggio. Il cui movente, almeno per ora, resta misterioso.

A quanto si è appreso, i tre giovani non si conoscevano e non si capisce se si sia trattato di un 'gioco da bulli', con calci e pugni per divertimento e la vittima scelta a caso in strada, o invece di un tentativo di rapina fallito. Un aiuto agli inquirenti potrebbe essere garantito non solo dalle testimonianze raccolte ma anche dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.