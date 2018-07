Decathlon, arriva la replica: «La maschera non ha difetti e i nostri clienti sono soddisfatti»

Decathlon e la maschera per snorkeling Easybreath sono finite sotto accusa: «Usandola ho rischiato di morire». A denunciare l'accaduto un musicista torinese che ha intrapreso vie legali contro la multinazionale, chiedendo un risarcimento per il danno che sostiene di aver subìto.



In data odierna é apparsa su organi di stampa la notizia che che il signor Paluselli Ranieri avrebbe affermato di essere stato in grave pericolo di vita nel settembre 2017 a causa di un malfunzionamento della nostra maschera da snorkeling “Easybreath”. Eravamo a conoscenza del sinistro occorso al sig Paluselli e ce ne stiamo occupando con la nostra Compagnia Assicurativa. Tuttavia, dobbiamo precisare che la maschera utilizzata dal signor Paluselli è stata sottoposta a perizia e giudicata priva di difetti. Sottolineiamo inoltre che le precauzioni d’uso sono presenti e ben visibili sul packaging del prodotto. Tali precauzioni consigliano, tra le altre cose, di utilizzare il prodotto solo se in buone condizioni fisiche. Ricordiamo che la maschera Easybreath riceve quotidianamente recensioni positive da migliaia di utilizzatori sportivi tanto che la sua valutazione complessiva registrata sul nostro sito è di 4,6/5

