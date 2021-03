Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza in tv: «Io rapita da bambina, sto cercando mia mamma»

Denise Pipitone è ancora viva? A quasi 17 anni dalla scomparsa della bambina, svanita nel nulla il 1° settembre 2004, si aggiunge un nuovo capitolo al giallo. A raccontarlo è la trasmissione Chi l’ha visto, che nel trailer pubblicato sui suoi canali social anticipa il tema della puntata di questa settimana che andrà in onda domani sera: Denise potrebbe infatti essere ancora viva e trovarsi in Russia.

È in Russia infatti che una ragazza è andata in tv affermando di essere stata rapita quando era ancora una bambina: quello che sconvolge è la somiglianza della ragazza con Piera Maggio, la mamma di Denise, che da 17 anni si batte per ritrovare la figlia scomparsa e mai ritrovata. Una pista importante quella che porta in Russia, perché dai particolari svelati sembrano esserci analogie, a partire dall’età della giovane, che è la stessa che avrebbe Denise.

«Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso», le parole di Federica Sciarelli nel promo della puntata di domani. «La bambina viene trovata in un campo nel 2005, e ora ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma, ed è per questo che è andata in tv a mostrare il suo volto». Se la ragazza dell'appello in tv fosse davvero Denise Pipitone, sarebbe davvero una svolta straordinaria: i telespettatori sono già col fiato sospeso.