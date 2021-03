Desirée Mariottini: imputati in isolamento per il Covid, sentenza slitta ad aprile

Slitta a causa dell'isolamento di tre imputati, per contatti con positivi al Covid-19, la sentenza del processo per l'omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina, morta il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato in via dei Lucani, nel quartiere di San Lorenzo a Roma.

I tre assenti, Alinno Chima, Mamadou Gara e Yussef Salia, si trovano nel carcere romano di Regina Coeli. Presente in aula, invece, Brian Minthe. Nei loro confronti la procura di Roma aveva chiesto quattro ergastoli per accuse che vanno, a seconda delle posizioni, dall’omicidio volontario, alla violenza sessuale aggravata, alla cessione di droga a minori. La terza Corte di Assise di Roma ha dunque rinviato il processo al 14 aprile prossimo.

