Roma, detenuto si arrampica su una gru nel carcere di Rebibbia: l'uomo è sceso dopo una trattativa

Roma, un detenuto italiano del reparto G11 del carcere Rebibbia è riuscito scavalcare la recinzione del cortile passeggi e una seconda perimetrazione per poi arrampicarsi su una gru di un cantiere interno e ad impossessarsene. La Polizia penitenziaria di sorveglianza ha dato immediatamente l'allarme. L'uomo è appena sceso. A riferilo è Massimo Costantino, Segretario generale della Fns Cisl Lazio

La trattativa

«Siamo alle prese con un ennesimo gesto di protesta estremo di un detenuto nelle nostre prigioni che, da un lato è indice del disagio in cui versa l'utenza, specie quella affetta da patologie psichiatriche e che rimane pressoché abbandonata a se stessa, dall'altro conclama la vulnerabilità del sistema penitenziario le cui sorti si reggono per quel che è possibile esclusivamente sul diuturno sacrificio degli operatori, primi fra tutti quelli del Corpo di polizia penitenziaria in sottorganico di 18mila unità», commenta il segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria.