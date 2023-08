Napoli, diretta social da una cella di Poggioreale: la denuncia di Borrelli

«Abbiamo ricevuto la segnalazione del video di una diretta social realizzata, secondo i denuncianti, dall'interno del carcere di Poggioreale. Nel video, che accuratamente non mostra i volti dei presenti, è possibile notare la partecipazione di almeno tre detenuti, dei quali uno si esibisce addirittura nel canto tra gli apprezzamenti dei presenti, mentre sullo schermo scorrono le chat della diretta dove i partecipanti gli augurano di uscire presto».

Lo afferma in una nota il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che annuncia di volersi recare nel carcere in settimana. «Non è la prima volta che accade, ma ritengo assolutamente inaccettabile l'arroganza criminale e la sfrontatezza di chi, invece di meditare sui crimini commessi e sulla necessità di riabilitazione, ritiene di poter fare dirette social dalla cella. Come se nulla fosse, nella certezza di impunità e in spregio di ogni regola. Abbiamo girato le immagini alle autorità competenti per risalire all'identità dell'autore della diretta. Ritengo indispensabile potenziare le attività di web patrolling e di controllo nei penitenziari per arginare un fenomeno che rischia di diventare dilagante», conclude.