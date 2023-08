Suicidio a Napoli: uomo si toglie la vita in via dei Tribunali, la macabra scoperta dei parenti

Choc nella notte a Napoli, in pieno centro storico. Un uomo, residente in via San Nicola a Nilo, una delle perpendicolari di via Tribunali, si è tolto la vita nella giornata di ieri, 5 agosto.

Il corpo senza vita è stato ritrovato da una parente dell'uomo, preoccupata dal non avere avuto sue notizie. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 giunti poco dopo l'allarme, intorno alle 20.

Sul posto anche i carabinieri, i quali hanno provveduto a tenere chiusa la via di casa dell'uomo e parte di via Tribunali fino al trasporto della salma.

Il gesto ha scosso la movida notturna del centro città: sempre più spesso si assiste, impotenti, a casi del genere.