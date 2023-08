Ischia: vendeva cocaina, arrestato pusher 47enne

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Ischia hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga Salvatore Chartier, 47enne ischitano già noto alle forze dell’ordine. Era in via Mazzella, poco lontano da un complesso turistico. E’ stato sorpreso subito dopo aver ceduto una dose di eroina ad un cliente dell’isola.

Addosso e nella sua abitazione altre 4 dosi di eroina, materiale per il confezionamento delle dosi e 420 euro in contante ritenuto provento illecito.

Chartier è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.