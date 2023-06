Napoli: droga sullo scooter a Scampia, fermato un minorenne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Zuccarini, hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui conducente, alla loro vista, ha tentato di occultare una busta tra le gambe accelerando la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il passeggero ha lanciato la busta che è stata immediatamente recuperata dagli agenti; questi ultimi hanno continuato ad inseguirli fino a quando in via Antonio Campano il motociclo ha impattato contro alcuni paletti ed i due uomini sono caduti.



In quel momento, i poliziotti li hanno bloccati trovando il passeggero in possesso di due stecche di hashish e di 325 euro; inoltre, hanno rinvenuto nella busta 9 bustine contenenti circa 10 grammi di marijuana, 7 bustine contenenti circa 2 grammi di cocaina, 4 involucri contenenti circa 2,5 grammi di eroina, una plancia di hashish del peso di circa 65 grammi, 4 stecche della stessa sostanza del peso di circa 19 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Due napoletani, di 19 e 16 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; inoltre, al 19enne sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Infine, il motociclo è stato sottoposto a sequestro.