Napoli, la denuncia del Sappe: «A Poggioreale poliziotto aggredito da detenuto»

«Questa notte, nel carcere Poggioreale di Napoli, si è verificata l'aggressione ad un poliziotto da parte di un detenuto nigeriano con evidenti disturbi della personalità in un completo stato di agitazione». Lo denuncia, in una nota, Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sappe. «Due agenti sono entrati nella cella e uno dei due ha avuto la peggio: è stato colpito con un pugno violento al volto. Portato in ospedale, ha avuto dieci giorni di prognosi e quasi sicuramente gli resteranno lesioni permanenti al viso - scrive Guacci - sono evidenti le responsabilità in sede di presa in carico dell'area sanitaria del carcere di Poggioreale: questi soggetti dovrebbero essere allocati presso una articolazione di salute mentale, cioè in osservazione».

Il Sappe sottolinea che «questa situazione sta compromettendo la salute psicologica dei poliziotti che quotidianamente subiscono tali eventi.