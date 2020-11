Dl ristori ter, nella bozza 1,45 miliardi: soldi anche ai negozi di scarpe e ai Comuni per aiuti alimentari

Dl ristori ter, conta 6 articoli la bozza del decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri stasera: vengono stanziati 1,45 miliardi per aumentare la dote dei contributi a fondo perduto per le attività colpite dalle misure restrittive anti-Covid. Alla lista dei codici Ateco che ricevono aiuti perché in zona rossa si aggiungono i negozi di scarpe e accessori.

Aiuti alimentari

Un fondo da 400 milioni nel 2020 per consentire ai Comuni «di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare». Lo prevede la bozza del decreto Ristori ter che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri questa sera. I fondi andranno erogati ai Comuni entro 7 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Nella bozza 100 milioni per acquisto farmaci anti-Covid

Arrivano 100 milioni in più a disposizione del commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri per «l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19». Lo prevede la bozza del decreto Ristori ter che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri questa sera.

Covid, Iss: "In Italia indice Rt scende a 1,18 Ricoveri ad alto rischio in 17 regioni" Covid , in un'Italia divisa in zona rossa, zona arancione e zona gialla con differenti livelli di lockdown, non va per nulla abbassata la guardia: quasi tutte le Regioni sono ancora classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane.





